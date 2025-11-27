Álvaro Santi impacta con predicción y adelanta quién sería el próximo presidente de Chile: se registró hecho paranormal en vivo

Recientemente, el médium y tarotista Álvaro Santi sorprendió una nueva predicción de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales.

Vale señalar que hace algunos meses ya había lanzado un presagio e indicó que José Antonio Kast y Jeannette Jara avanzarían.

«Hay una gran confusión. La gente no está muy clara. Aquí tenemos a dos candidatos que aparecieron, Jara y Kast, porque probablemente son ellos los que van a competir, indicó en aquella oportunidad.

«Ellos permanecen en este proceso juntos, pero sigo insistiendo, para mí es un hombre, y en la psicografía es la letra K la que aparece con más brillo», añadió.

La nueva predicción de Álvaro Santi

Y previo a la segunda vuelta, el tarotista y médium hizo uso de la psicografía para dar a conocer cuál de los dos candidatos llegaría a

«Acá yo puse las iniciales de ambos. Esta es una predicción que ya se cumplió, por qué yo dije que esto iba a estar entre Jara y Kast», indicó Álvaro Santi en el programa de TV+ de Pedro Engel.

«Si ustedes se fijan en las líneas de Jara están en un sentido descendente, y las líneas de Kast están en un sentido ascendente. Por lo tanto, para mí, el próximo presidente sería Kast», añadió.

En este sentido, expresó: «Sabemos que esto tiene la posibilidad de ir cambiando en el tiempo, veo que el resultado no ha cambiado mayormente. Para mí se sostiene: Kast sería el próximo Presidente de Chile«.

Sin embargo, Álvaro Santi señaló que se va a desarrollar un «conflicto más entre ellos».

«Que algo diga Kast respecto de Jara…», señaló hasta que cayó su bastón se cayó al suelo.

«Este bastón yo lo dejo ahí porque ya está actuando como un oráculo hace rato. En todos los capítulos que he venido con un bastón, en un momento determinado, se cae. Me da la sensación que está como confirmando algo ese bastón», indicó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google