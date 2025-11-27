Popular figura televisiva confirma su salida de TV+ y comparte sentido mensaje: «Voy a reinventarme»

Recientemente, un popular rostro confirmó que no seguirá en TV+. Hablamos de Pedro Engel, estuvo los últimos cinco años en el canal, donde era una reconocida figura.

Mediante su cuenta de Instagram, el astrólogo compartió un mesaje de despedida. De este modo, se refirió a las décadas que lleva trabajando en televisión. Espacio que según el es de «luces y máscaras». En este sentido, valoró el cariño del público.

Las palabras de Pedro Engel

El astrólogo señaló: «Lo que guardo en el bolsillo del alma, lo que siempre me llevo, es el amor inmenso del público que me sigue».

Además, Pedro Engel tuvo palabras para el equipo de su programa, que describió como «agua necesaria para un mundo sediento de alma».

No obstante, mencionó que «desde las altas esferas se decidió no seguir, triste designio«. De todos modos, indicó que entiende que se debe a ciclos y estaciones que van cambiando.

De todos modos, para Pedro Engel esto es el inico de una nueva etapa. «Muere un ciclo, sí, pero el fuego se renueva. Se ha abierto una puerta grande y cruzo el umbral con la certeza terrestre de que no es un paso más, sino un renacimiento», expresó.

En este sentido, el tarotista indicó que se reinventará en el área digital.

«Voy a reinventarme, con la fe absoluta de que este nuevo escenario digital estará poblado de buena onda y libertad. Hacia allá vamos, en un lugar luminoso, caminando del brazo de un genio, hacia la nueva y rotunda aventura», indicó.

Es importante señalar que se han dado a conocer distintos movimientos durante el último tiempo en TV+. Por ejemplo, en el espacio de noticias TV+ Informa lanzado en marzo de este año y conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar, también saldrá de pantalla.

Ivette Seguirá en el canal. Sin embargo, el actor optó por irse.

