Conmoción en el mundo de las comunicaciones por muerte de destacado periodista chileno

Recientemente, se dio a conocer una noticia que golpeó al mundo de las comunicaciones. Resulta que falleció el periodista, investigador y escritor chileno, Carlos Vega Delgado, quien tenía 74 años.

El profesional estudió en Universidad de Concepción y trabajó en múltiples medios. Entre ellos, la radio La Voz del Sur, los diarios La Prensa Austral y El Magallanes, según consigna FMDOS.

Conmoción por muerte del periodista Carlos Vega Delgado

La partida de Carlos Vega ha dado mucho que hablar y desde el Colegio de Periodistas se pronunciaron al respecto.

Elías Barticevic, presidente de la entidad, indicó: «Carlos fue un formador, enseñó el oficio del periodismo y la investigación».

«Él puso en la agenda regional temas cruciales como el estudio de los pueblos originarios, los movimientos obreros, la preocupación ambiental y el desarrollo científico», añadió.

Además, expresó: «Este reconocimiento de sus pares es un acto de justicia, memoria y patrimonio».

Una destacada trayectoria

Durante la celebración del Día del Periodista en Chile, de este 11 de julio, Carlos Vega Delgado recibió un homenaje por parte del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártida Chilena del Colegio de Periodistas de Chile.

En esta instancia, valoraron su aporte a la cultura y el desarrollo en la profesión, tanto en Magallanes como en la Patagonia en general.

Vale señalar que en la década de los 80, Carlos Vega fundó imprenta y editorial Atelí. Esta rápidamente se transformó en un referente para nuevas voces literarias.

Además, escribió novelas como «La leyenda de Pascualini» (1993) y «El crimen del Cerro de la Cruz» (1994).

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google