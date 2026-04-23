Paula Rivas estuvo presente en «Pa K Me Invitan» de RadioActiva. Instancia, en la que habló con Rosario Bravo y Pape Salazar con respecto a su nueva canción «Si te quedas, me quedo» y de su reciente paso por Argentina, donde colaboró con destacados artistas.

Además, también se refirió a su pasó por el Festival del Huaso de Olmué. En este sentido, confesó que era algo que esperaba hace mucho tiempo. «Lo tenía ahí en mis libritos», confesó.

Los nuevos hitos de Paula Rivas y su soñada colaboración

La artista llegó recientemente de Argentina, donde grabó con importantes artistas femeninas: Rocío Quiroz, Antho Mattei, Valeska (de Grupo Anaconda), Karen Britos, Amorina y Mel Ruiz.

De este modo, próximamente se podrán escuchar estas canciones en el EP «Cumbia Sin Fronteras».

«Estaban super como asombrados de que una mujer chilena cruzara la cordillera hacer colaboración con seis mujeres», mencionó Paula Rivas.

En tanto, sobre el estreno de «Si te quedas, me quedo», indicó que quería que tuviese «un aire más fiestero y me acordé de las primeras cumbias que escuchaba cuando niña».

Vale señalar que el videoclip de este proyecto se grabó en una casona en La Pintana.

Por otro lado, Paula Rivas también se refirió a sus intenciones de grabar con un icónico artista internacional. Hablamos de ni más ni menos que del salsero, Marc Anthony, a quien le mandó un directo mensaje.

«Marc Anthony acá en Chile te queremos mucho y esta chilena algún día va a colaborar contigo», lanzó.

Frente a esto, Rosario Bravo expresó: «Se llama Paula Rivas Mar Anthony anda conociéndola».

En este sentido, la artista nacional reconoció que anteriormente ya había decretado cosas que pudo cumplir. Por ejemplo, estar en el Festival Huaso del Olmué o ganar un premio Pulsar.

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