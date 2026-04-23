La Copa del Mundo contará por primera vez en la historia con un show de medio tiempo y esta será la famosa banda que se presentará

La final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá por primera vez un show de medio tiempo.

Se realizará en el MetLife Stadium de Estados Unidos, programada para este próximo 19 de julio.

Y contará con un histórico grupo musical que muchos conocemos.

Es así como la banda británica Coldplay, promete darle un nuevo foco al fútbol global.

Coldplay en la Final del Mundial 2026

Por primera vez la final de la Copa del Mundo 2026 aprovechará el descanso de los jugadores para dar un espectáculo.

El evento, inspirado en el Super Bowl y en colaboración con Global Citizen, incluirá a diversos artistas internacionales para dar un show a nivel global.

La primera edición de la Copa del Mundo en Uruguay en 1930, el entretiempo de una final se mantenía como los 15 minutos sagrados para el descanso de los futbolistas.

Ahora, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quiso romper esta tradición.

La final en el MetLife Stadium tendrá un momento de entretenimiento con una duración estimada de entre 15 a 25 minutos.

El fin de realizar este espectáculo es transformar el partido más importante del mundo en una experiencia que mezcla la pasión del fútbol con las producciones más innovadoras de la industria musical, al mero estilo del Super Bowl.

Es así como veremos este espectáculo futbolero con música el próximo 19 de julio.

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