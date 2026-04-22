“Les gustó altiro”: Pedro Ruminot llega a la 92.5 y reveló detalles de su nuevo especial de humor

El destacado humorista, que brilló por tercera vez en el Festival de Viña del Mar Pedro Ruminot, visitó Radio Activa para hablar del nuevo hito en su carrera.

Se trata de ‘Una noche en el Arena’, el especial show grabado que realizó en el Movistar Arena y que ahora podremos verlo por Prime Video este próximo viernes 24 de abril.

Con 50 minutos de puro humor, Rumonit destaca esta rutina como “el mejor show que he hecho, de ahí en adelante, en decadencia”, dijo entre bromas.

También, reveló antiguas anécdotas que vivió en sus primeros años, como querer hacer un programa con Luis Slimming y Edo Caroe, pero le dijeron que no.

El show de Pedro Ruminot

El show que realizó el año pasado en el Movistar Arena, el cual duró casi tres horas, marcó un antes y un después en la carrera de Pedro Ruminot.

En ese sentido, contó que el show no surgió con el fin de ser grabado para Prime Video.

“No era un plan inicial, pero estaba lleno y dije que había que grabarlo. Cuando vimos el final, dijimos que tiene que ser especial. Hablamos con Prime y les gustó altiro”, mencionó.

Antes de iniciar su Movistar Arena, escuchaba el grito del público que pedía a Pedro Ruminot en el escenario. En ese momento, confesó que no aguantó las lágrimas.

Será 50 minutos de su show en el Movistar Arena, el cual incluye diversos chistes que muchos vimos en el Festival de Viña del Mar.

Uno de ellos es el chiste sobre Daniel Valenzuela, alias ‘El Palomo’. En su rutina, dijo “qué pena que murió Camiroaga existiendo Kaminski”.

“Mencioné a Karol, a mí y al Palomo, ninguno se enojó salvo él”, dijo el humorista.

Después, Ruminot hizo un chiste sobre su enojo, el cual Palomo le respondió con un audio. Y ese será el primer chiste que veremos en el especial.

Las recetas a Maroon 5

Durante su visita en Radio Activa, le hicimos recordar que él es la persona que logró que Maroon 5 nos dejara fuera, a lo cual Ruminot contó que le ha enviado audios desde hace años.

Recordemos el show de Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar, cuando trató de ‘pueblo de mierda’ al país. Hasta hoy, recibe recetas chilenas en su Instagram, y tras anunciar su nuevo tour, incluyó a varios países menos a Chile.

Fue así como Ruminot aprovechó la instancia y se unió a la ola de recetas, dejándole audios a Adam Levine. Cuando el cantante le deje el visto, lo anunciará en sus redes sociales.

Su visita terminó con la canción Animals de Maroon 5 y le dedicó un tierno mensaje: “Que bueno que no vengas a Chile, no te queremos”.

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