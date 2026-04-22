“Son parte de nuestra familia”: Pure Balance llega a la 92.5 para entregar los mejores cuidados de alimentación para tu mascota

Las mascotas son una parte especial de nuestra familia. Y por ello, el cuidado de cada uno es importante para seguir manteniéndolos firmes y saludables.

Es así como llegó Pure Balance a Radio Activa, la marca de alimento premium para perros y gatos, a enseñarnos de los ingredientes naturales que contiene para darle la mejor comida a tu mascota.

Los productos se encuentran disponibles únicamente en todos los supermercados de Lider, ampliando su variedad para cada edad de tu perrito o gatito.

El mejor alimento para tu mascota

Camila Gárate, representante de Pure Balance, llegó a Radio Activa para dar a conocer el nuevo alimento para mascotas.

Pure Balance se destaca por su primer ingrediente principal: la carne o pollo.

Su alimento, que no tiene preservantes ni colorantes artificiales, prioriza las proteínas que ayudan a la alta nutrición de los animales, como el pollo, salmón y carne.

Hasta el momento siguen ampliando su catálogo, pero ya está disponible la comida para mascota cachorra, adulta y adulto mediano/chico.

Están preparándolo todo para hacer llegar la comida de senior.

Pure Balance está disponible en los supermercados de Lider, Lider App y con envío gratis por compras sobre los $30.000 pesos.

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