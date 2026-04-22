“Con el corazón apretado…”: La Chilindrina publicó emotivo mensaje a querido actor fallecido de El Chavo del 8

Una triste noticia arremete al elenco de El Chavo del 8, tras conocerse el fallecimiento de Ricardo de Pascual, mejor conocido como ‘Señor Calvillo’ en la teleserie mexicana.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) había anunciado la muerte del actor en sus redes sociales.

Padecía de EPOC y quedó con secuelas del Covid-19. Tenía problemas cardíacos y respiratorios, por consecuencia de décadas al consumo de tabaco.

De este modo, la Chilindrina publicó un emotivo mensaje en despedida del actor.

El mensaje de la Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a La Chilindrina, le dedicó un sentido mensaje al actor en su cuenta de Instagram, recordando el paso del intérprete.

“Con el corazón apretado, hoy despedimos a un gran compañero y amigo: Ricardo de Pascual”, escribió.

“Gracias por las risas, por tu talento y por haber formado parte de nuestra historia en el vecindario. Te vamos a extrañar mucho, querido Ricardo. Descansa en paz”, cerró la actriz mexicana.

Ricardo De Pascual se suma a la lista de los personajes fallecidos que protagonizaron el show, tales como:

Roberto Gómez Bolaños (Chavo)

Ramón Valdés (Don Ramón)

Rubén Aguirre (Jirafales)

Angelines Fernández (Doña Clotilde)

Raúl Padilla (Jaimito)

Horacio Gómez (Godínez)

María Luisa Alcalá (Malicha)

Olivia Leyva (Gloria)

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