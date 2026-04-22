«A tener cuidado»: Latife Soto impacta tras predecir complejas situaciones para dos famosas chilenas

En la más reciente transmisión en vivo que realizó en Instagram con José Antonio Neme el pasado domingo, Latife Soto encendió las alarmas con una impactante predicción.

Uno de los presagios que lanzó en esta oportunidad y que generó mayor repercusión, es que la tarotista adelantó que dos mujeres conocidas enfrentarían situaciones bastante complejas.

Las preocupantes predicciones de Latife Soto

De acuerdo a lo indicado por Latife Soto, una de estas mujeres estaría relacionada con el mundo del espectáculo. Mientras que la otra estaría vinculada con la política.

En esta instancia, la tarotista nacional hizo un importante llamado orientado a las mujeres.

«Unámonos, cuidémonos, ayudémonos, hay mujeres que no pueden hablar cuando les están haciendo daño. Ojo, veo a hombres haciéndole daño a las mujeres. Vamos a tener noticias de esas», indicó Latife Soto.

Posteriormente, la guía espiritual se adentró más en el tema y tras tirar las cartas, lanzó la predicción sobre estas dos mujeres conocidas.

«Otra cosa, una mujer importante… no, son dos. Hay dos mujeres importantes de las cuales vamos a saber cosas», indicó Latife Soto.

En este sentido, con respecto a la mujer vinculada con el mundo del espectáculo señaló: «Va a hablar de una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir».

Por otro lado, posteriormente se refirió al caso que podría enfrentar una autoridad. «Ojo, que delincuentes o alguien quiere secuestrar a una mujer importante», indicó. Y poco después expresó: «Sí, puede ser una política, así que a tener cuidado».

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