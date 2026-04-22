La desgarradora muerte que remece al fútbol chileno: «Siempre serás parte de la familia»

Recientemente, se dio a conocer un noticia que ha generado gran impacto en el mundo del fútbol nacional. Resulta que Huachipato utilizó sus redes sociales para comunicar una tragedia.

El club de talcahuano confirmó la muerte de uno de sus categorías juveniles.

La triste pérdida que golpea a Huachipato

Desde el club confirmaron que se trata de un jugador que formaba parte de categoría sub 15.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicaron: «Con profundo dolor y mucho pesar, informamos el sensible fallecimiento de un querido jugador de nuestra categoría Sub 15».

En este sentido, el club le entregó su apoyo al círculo cercano del joven. «Desde Huachipato FC lamentamos profundamente su deceso y nos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento».

«Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar», se añade en el escrito.

En tanto, para finalizar indicaron: «Siempre serás parte de la familia acerera. Descansa en paz».

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