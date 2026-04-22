«Me querían sacar lo antes posible. Ahora estoy vetado en TVN»

Recientemente, Arturo Walden, conocido popularmente como el Kiwi estuvo presente en el programa de Vía X, «Todo va a estar bien». Instancia, en la que habló de la polémica situación que vivió en el Festival de Viña 2023.

Recordemos que en dicha oportunidad protagonizó un incómodo momento al entrevistar a la humorista nacional Pamela Leiva, quien brilló en aquella versión del certamen viñamarino.

Y en esta instancia, el comunicador le dio un beso sin consentimiento a la comediante, algo que la mujer no se tomó para nada con humor.

«En el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Tuve muchas ganas de irme, pero no quería que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que esto sea la noticia», indicó Leiva luego del momento.

Frente a esto, Kiwi salió de TVN y recientemente en el espacio de Vía X abordó este polémico incidente.

Kiwi recuerda la polémica

Luego de tres años de este momento, el comunicador entregó detalles del momento.

En este sentido, Kiwi indicó que nunca besó a Pame Leiva. «Ni siquiera se lo di, quedé así. Yo le pongo la mano, no se lo doy», indicó.

Además, recordó que desde los ejecutivos de TVN lo llamaron para una reunión.

«Yo pensé que íbamos a hacer un comunicado o yo iba a pedir disculpas si es que me equivoqué, pero me dicen ‘oye, tú le estás haciendo mucho daño al programa'», indicó.

«Yo les dije ‘bueno, yo no estoy para rogar, pero por lo menos pónganme una van, ¿o quieren que me vaya en bus para la casa?’. Así, violento, y me querían sacar lo antes posible, por eso ahora estoy vetado en TVN», añadió Arturo Walden.

Asimismo, dio a conocer que después de esta polémica nunca volvió a hablar con Pamela Leiva.«Quizás la tuve que haber llamado, pero nunca más me he topado con ella», mencionó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google