Pamela Leiva responde a críticas a sus rutinas: «Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana»

Recientemente, la popular comediante nacional, Pamela Leiva sorprendió tras revelar detalles de su vida personal y de su carrera humorística.

La humorista posó junto a diversas colegas para Revista Sarah. Instancia, en la que hablaron de su vida en el mundo del espectáculo.

En este sentido, Pamela Leiva recordó sus inicios en la televisión, sus presentaciones y los cambios que ha tenido desde que se sometió a una cirugía bariátrica.

Pame Leiva habla de su vida personal

En esta instancia, la humorista expresó: «Estoy muy agradecida con todo lo pasado, no cambiaría nada de lo que viví».

Asimismo, Pamela Leiva se refirió a críticas que ha recibido por las historias de sexualidad que cuenta en sus rutinas.

«Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos, cuido a mi familia y hago reír al mundo», señaló la comediante en conversación con Revista Sarah.

«Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana», agregó Pame Leiva.

Además, la humorista reflexionó con respecto a la ausencia de mujeres en la próxima versión del Festival del Huaso de Olmué.

«Mujeres para el escenario de Olmué hay de sobra. ¿Por qué no están? No tengo idea. Quizás la producción pensó que no calificaban para un festival televisado, no sé…», indicó.

Es importante recordar que el Festival del Huaso de Olmué de 2026 contará con Paul Vásquez, Erwin Padilla, León Murillo y Felipe Parra en el humor.

Por otro lado, el Festival de Viña todavía no confirma a todos los humoristas que serán parte del evento.

