Nueva eliminación remece al «El Internado» de Mega: «Te voy a echar de menos todos los días»

En el reciente capítulo del reality de Mega, «El Internado», un nuevo participante se despidió del encierro.

En esta instancia, se desarrolló una nueva competencia de eliminación, en la que participaron Carla Ochoa, Luis Sandoval, Efrén Reyero y Camila Nash. Y esta última fue la que perdió y tuvo que abandonar el espacio.

La influencer preparó Date del mar, un pescado horneado con camarones y salsa de tomate.

En el momento que Camila Nash estaba presentando, rápidamente Yann Yvinn le pidió revisar el pescado fileteado.

Además, Pablo Albuerne le indicó: «Hay más carne en la piel que en el pescado. Un pescado hervido así parece más una dieta de hospital. Me cuesta rescatar cosas de aquí».

Por otro lado, Luciano Mazzetti señaló: «También has tenido una oportunidad perdida. El pescado está un poco sobre cocido y el zucchini todo lo contrario».

Posteriormente, Yann Yvinn lamentó el desperdicio: «Duele por el trabajo de toda la cadena… Sean conscientes de eso, por favor».

De este modo, el jurado anunció que Camila Nash es la más reciente eliminada de «El Internado», lo que generó gran impacto. Principalmente, en Tom Brusse, quien no aguantó las lágrimas.

«Va a ser muy complicado, la verdad», dijo visiblemente afectado mientras abrazaba a la influencer.

Salida de Camila Nash remece a «El Internado»

En este sentido, Laura Bozzo le dedicó unas palabras de despedida a Camila.

«La perra mayor se despide de la perra menor porque tienes un talento muy grande. Te deseo lo mejor porque nos vamos a ver acá o en México que tienes mi casa, princesa, puedes quedarte cuando estoy o no estoy o cuando quieras porque yo contigo si he hecho una amistad contigo para siempre. Te amo», expresó.

Luego, cuando estaban solos, Tom Bruse le pidió a Camila Nash que lo espere.

«¿Me esperas? Te voy a echar de menos todos los días, pensaré en ti todos los días y en cuanto salga nos vamos de viaje», le indicó, a lo que ella aceptó.

Más tarde, en el confesionario, Camila Nash habló de su experiencia en El Internado.

«Para mí, lo más valioso es la experiencia reality. La cocina era una excusa y se me estaba haciendo bastante difícil. Tom me va a hacer falta, obviamente. Tengo un montón de problemas que solucionar y afuera el tiempo pasa más rápido, pienso que para él puede ser un poquito más difícil acá. Para mí va a ser fácil, lo puedo esperar tranquilamente», indicó.

