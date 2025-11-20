Comentario de Otakín desató furia de Camila Nash: «No a todo el mundo le gusta como eres tú»

En el capítulo de este miércoles, se vivieron momentos de tensión en el reality de Mega, «El Internado». En esta instancia, se vivió una nueva Asamblea del Fuego. Instancia en la que los participantes se enfrentaron con todo.

En este sentido, varios integrantes del espacio cuestionaron a Otakín, quien perdió la paciencia y compartió un duro descargo.

De este modo, el popular creador de contenido alzó la voz, luego de que algunos lo criticaron por su cercana relación con Mateucci y Agustina Pontoriero.

«Al tener hospitalidad con los nuevos, los antiguos se enojan y te dicen falso y esas cosas. Ellos no entienden que esto es un juego y hay que divertirse», indicó el antiinfluencer.

En este sentido, Otakín añadió: «El contenido de ellos es tomar desayuno y hacerse un pan. Lo más entretenido que tienen es ponerle mantequilla al pan».

Camila Nash molesta tras comentario de Otakín en El Internado

Posteriormente, Camila Nash tomó la palabra e hizo notar su descontento con respecto a las palabras de Otakín.

«Lo que acabas de decir no me cayó bien», comenzó indicando la chica reality.

En este sentido, Camila Nash aprovechó de darle una recomendación al creador de contenido. De este modo, le aconsejó «ser más abierto e inclusivo con los otros tipos de contenido y no ser tan egocéntrico, que las cosas no van a ser solo como a ti te gustan y no a todo el mundo le gusta como eres tú».

Vale señalar que el popular periodista, Fernando Solabarrieta tembién se sintió aludido por las palabras de Otakín. Sin embargo, el influencer le aclaró rápidamente que el comentario no era dirigido a él.

