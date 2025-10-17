Fernando Solabarrieta no aguanta el llanto y explica el origen de su adicción: «Algo te está doliendo y te refugias en una sustancia»

Recientemente, Fernando Solabarrieta protagonizó un emotivo momento en el nuevo reality de Mega, «El Internado». En esta instancia, el popular periodista no aguantó el llanto tras sincerarse con respecto a sus adicciones y los motivos que lo hicieron caer en eso.

Esto ocurrió en una actividad grupal, en la que la animadora Tonka Tomicic les pidió que reflexionaran con respecto a una palabra que los representarán. De este modo, el comunicador habló de la «rehabilitación».

«Por años no sé si escondía, pero trataba de que no se me notara una enfermedad muy silenciosa y muy dolorosa que me iba comiendo, porque que te enfermes tú no tienes responsabilidad de enfermarte, pero sí tienes responsabilidad de no haber sido lo suficientemente riguroso con mi enfermedad y dejé que avanzara», partió señalando Fernando Solabarrieta.

«Pensando en que igualmente yo lo manejaba hasta que llegó un momento, muchos años después, en que se me descontroló totalmente», agregó el periodista deportivo.

La sincera confesión de Fernando Solabarrieta

En este contexto, Tonka Tomicic le consultó sobre qué enfermedad hablaba. A lo que el comunicador contestó: «De la adicción, por eso rehabilitación es una palabra que he buscado por años. En realidad, la causa es que algo te está doliendo tanto que no quieres sentir y te refugias en una sustancia, en una droga, en el alcohol; en cualquier cosa que tú hagas de manera desmesurada para dejar de sentir».

Luego, Fernando Solabarrieta se refirió a los motivos que lo llevaron a caer en las adicciones. «Me dicen ‘¿como tú, hueón? Pero si eres tan exitoso’, y yo no soy exitoso. Yo sé de logros, y yo no entendía por qué los logros nunca me hacían feliz y eran porque los logros nunca eran para mí. Eran para que la gente me quiera, para que mis amigos me quieran, para que mis padres me amen. Yo sé que lo hacen».

«Mi sensación es que cuando yo hago algo me expongo a que no me quieran (…) Mucho miedo al rechazo porque siempre he pensado que yo no soy suficiente, o sea nada de lo que yo haga es suficiente», finalizó el comunicador en el reality de Mega,

