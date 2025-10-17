Raquel Castillo revela quiebre de su matrimonio y el motivo sorprende a todos: «Lo dejo por lo chiquitito»

El nuevo estelar de CHV, Fiebre de Baile ha dado mucho que hablar desde su estreno. El programa ha tenido gran sintonía, polémicas y momentos divertidos.

En este sentido, la participante Raquel Castillo sorprendió con revelación inesperada.

Resulta que dio a conocer que está en proceso de separarse, después de estar por cerca de diez años casada.

En este contexto, la animadora de Fiebre de Baile le preguntó si el sabía de esta decisión.

«Si lo sabe, yo lo dejo por lo chiquitito y chiquitito lo otro también. Uno no puede estar sufriendo, así que lo dejamos no más», indicó Raquel Castillo.

«Así que pasen los próximos. Voy a hacer un casting para eso. Estoy buscando a un rubio de ojos azules, así que no se hagan ilusiones porque o busco a uno alto, con los ojos azules y el palitroque grande y los huevos de avestruz», agregó la «mujer de las 5 mil imitaciones» generando carcajadas en los presentes.

De acuerdo a la participante de Fiebre de Baile, su relación amorosa inició en Perú, donde vivió por años. No obstante, estarían pasando por una crisis, lo que estaría generando este quiebre amoroso.

Revelan supuestos romances en Fiebre de Baile

Hace algunos días, Raquel Argandoña, quien es jurada de Fiebre de Baile conversó con el programa «Sígueme» de TV+. Instancia, en la que dio a conocer los primeros supuestos «coqueteos» de algunos participantes.

«Hay varias parejas que se dice que se están formando. Eso es lo que escucho yo en los pasillos, no me consta», partió diciendo «La Quintrala».

De este modo, apuntó a Cony Capelli y Claudio Valdivia. Además, se refirió la conexión que tiene Francisco Reyes Cristi y con su bailarina.

«No estoy confirmando nada, pero hay parejas que hacen ‘semáforo’ en el casino y en los pasillos del canal», mencionó.

