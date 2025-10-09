¿Quién es Raquel Castillo? La icónica «mujer de las cinco mil imitaciones» que reapareció en TV en Fiebre de Baile de CHV

Raquel Castillo ha dado mucho que hablar por su participación en Fiebre de Baile, estelar de CHV estrenado recientemente.

La mujer se hizo conocida en el 2011, luego de su paso por Factor X, donde llamó mucho la atención por su personalidad. De hecho, su participación dio paso a que surgieran diversos memes y virales que son recordados hasta ahora.

Y ahora, Raquel Castillo hace de las suyas en el programa de baile, donde recientemente fue derrotada por Michelle Carvalho. Frente a esto, no se quedó callada y acusó que su rutina era más compleja y que además indicó: «Ustedes deben apoyar primero al país y después a los extranjeros».

De este modo, el regreso de «la mujer de las cinco mil imitaciones» a la televisión abierta ha dado mucho que hablar por su personalidad.

¿Quién es Raquel Castillo?

Raquel Castillo es conocida por sus participaciones en diversos programas de talentos. De hecho, es conocida como «la mujer de las cinco mil imitaciones»

La actual participante de Fiebre de Baile, quien asegura tener gran habilidad en el canto y en el baile, participó en 2011 en Factor X de TVN. En el espacio intentó sorprender imitando a múltiples cantantes, sin embargo, no logró avanzar de fase.

Dos años después, Raquel Castillo participó en Talento Chileno, donde se presentó como bailarina. De hecho, mencionó que dominaba sobre 15 ritmos musicales. Sin embargo, tampoco logró convencer en este programa.

Luego la artista fue a vivir a Perú, donde estuvo por harto tiempo y desde donde creó contenido para su canal de YouTube.

Además, Raquel Castillo ha mencionado en dichas oportunidades que se encuentra casada con un hombre peruano. Si bien no ha dado conocer su identidad, sí ha señalado que es empresario y político. De hecho, mencionó que estaría buscando llegar a la presidencia de Perú.

