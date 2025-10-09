Auditor impacta tras revelar que tuvo dos hijos con la pareja de su primo, y él aún no se entera: «Hasta el día de hoy nos vamos a moteles»

Durante la tarde de este jueves, en «El Portal del Web», DJ Black y José Luis Godoy preguntaron a los auditores si es que alguna vez le han ofrecido dinero a cambio de favores sexuales.

En este sentido, recibieron un impactante llamado de un oyente, quien reveló una impactante historia, digna de ser contada en «El Chacotero Sentimental» de Radio Corazón.

Impactante historia en El Portal del Web

«Esta historia parte hace un poco más de diez años, cuando mi primo se casa con una niña muy linda… todo bien hasta ahí«, partió señalando el hombre.

Posteriormente, el auditor de El Portal del Web indicó que con el tiempo tuvo una buena relación con la pareja de su primo. De hecho, contó que ella le pidió que lo trasladara por distintos lugares de Santiago debido a su trabajo.

En este sentido, señaló que en primera instancia lo hizo como favor, pero que después le empezó a pagar por bencina y el tag.

Y más adelante la pareja de su primo le habría hecho una propuesta indecente que no fue capaz de rechazar. De hecho, señaló que le mencionó: «Tu primo no ha resultado muy bien, tenemos problemas y todo el cuento».

El hombre mencionó que un día, cuando le estaba pagando, la mujer le dijo «esto es para la bencina, esto es para el tag y esto que sobra es para que me lleves a un motel».

En este contexto, el auditor de «El Portal del Web» señaló que desde entonces siguieron asistiendo a moteles una o dos veces por semana.

«Hasta que un día me dice ‘estoy embarazada», indicó, dejando sorprendidos a DJ Black y José Luis Godoy.

Frente a esto, el hombre expresó que hicieron pasar al hijo como si fuera del primo. Sin embargo, esto no es todo. Resulta que el sujeto dio a conocer que después tuvo otro hijo con ella y que ambos (uno de 5 y otro de 8 años) son reconocidos por el primo.

Además, el auditor de El Portal del Web señaló: «Esta situación se mantiene hasta el día de hoy (…) Ando todo el día con ella. Nos vamos a un motel las veces que queramos».

Por otro lado, el hombre mencionó que él tiene otros dos hijos, que se llevan muy bien con sus primos.

