Raquel Castillo, «La mujer de las 5.000 imitaciones» reapareció en TV: Vive en Perú y «podría ser Primera Dama»

Hace algunos años, «Factor X», programa televisivo de talentos, sacó muchos artistas que hoy en día tienen carreras consolidadas.

En ese contexto, un personaje muy recordado fue el de Raquel Castillo, quien se presentó en el escenario con un peculiar talento… aseguraba realizar 5.000 imitaciones. Rápidamente, la presentación se viralizó en redes sociales y se recuerda hasta el día de hoy.

Recientemente, la “imitadora” fue invitada a «Todo va a estar bien», de Vía X, y reveló lo que ha sido de su vida, a casi diez años de haberse casado.

«A pesar de todo, bien. Me he acostumbrado poco, porque la verdad es que no es fácil acostumbrarse a otro país, así sea un país vecino. De primera las críticas, los rechazos rotundos, pero ya como que lo asumí», comenzó relatando.

Respecto a los comentarios de la gente en Chile, indicó que «No solamente a mí, sino que generalmente muchos artistas tienen que salir del país para que recién te valoren».

Asimismo, habló de su vida como mujer casada, esto hace 9 años en Perú. «Un empresario de carros, de vinos y pubs. Él era dueño de discoteques, fue productor. Estuvo metido en el boxeo, 15 años en el futbol».

Casi una década de matrimonio y posible Primera Dama

Además, comentó que su pareja ahora está involucrada en la política, que su próxima meta es alcanzar la presidencia del país. «Lo ayudaré con la campaña, pero hasta ahí, pero como soy chilena, no creo que me den tanto la pasada», aseguró.

«Si sale vas a ser Primera Dama», le recordó De La Iglesia, conductor del programa. «Chile me cuelga», respondió.

Sin embargo, Raquel Castillo concluyó respondiendo que en Perú son «Son más nacionalistas y más patriotas que acá en Chile».

También puedes leer en Radio Activa: «Hace muchos años quería hacer esto…»: Este fue el regalo que Pincoya le entregó a Waldo y él agradeció profundamente