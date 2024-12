Titi Ahubert y su llegada a plataforma de venta de contenido para adultos: «Yo lo perdí todo y, como lo perdí todo, no tengo nada más que perder…»

Tras enfrentar un complicado momento económico, Titi Ahubert decidió unirse a la lista de figuras conocidas que ofrecen contenido para adultos en Arsmate.

Cabe recordar que, hace algunos meses, su esposo, Daniel Sauer, fue formalizado por delitos tributarios y quedó en prisión preventiva, situación que marcó un antes y un después en su vida.

En conversación con LUN, Titi contó cómo la detención de su esposo transformó completamente su realidad, impactando rápidamente en su vida.

Además, reveló que recientemente enfrentó un embargo que la dejó sin muebles, lo que la llevó a buscar nuevas formas de reinventarse, para poder mantener a su familia.

“Lloré mucho. Mucho, mucho. He sufrido mucho. El nivel de vida que nosotros teníamos era realmente elevado. Solo uno de los colegios costaba 700.000 pesos. Pero hoy me siento distinta. Me siento más fuerte”, comenzó relatando.

También reflexionó: “Hace como un mes dije basta. Yo lo perdí todo y, como lo perdí todo, no tengo nada más que perder. Ya no le tengo miedo a la vida. Ya no me importa si a la vecina le gusta mi cara o no; yo me paro enfrente y sigo caminando, por mis hijos».

Finalmente, señaló: “Quizás esto era lo que yo tenía que aprender, a decir que sí me la puedo sola con mis hijos. Sí, me la puedo. Porque ya me ha pasado todo”.

La radical decisión y su llegada a Arsmate

Sobre su llegada a la plataforma, Titi Ahubert explicó que fue a través de Charms Agency, una agencia de publicidad que “le vende contenido a Arsmate”.

Además, destacó que cuenta con el respaldo de su familia. “Yo lo hablé con mis hijos y están todos apoyándome, porque no estoy generando lucas y tengo una familia. Tengo que pagar luz, agua, gas… Yo necesito trabajar y me lo tomo como un trabajo”, aseguró.

En esa línea, expresó que su principal motivación es sacar adelante a su familia. “Creo que es hora de ponerme las pilas y trabajar”, señaló.

Para finalizar, Titi comentó que su esposo también aceptó la situación de buena manera. “Al principio como que me miró con unos ojitos de pena. Pero yo le dije: ‘Discúlpame, pero yo necesito trabajar para sacar adelante a esta familia’. Le expliqué y le dije: ‘Tómalo o no’. Ahora lo entiende perfecto, no tiene problemas. De hecho, el día de mañana quizás también lo haga y hacemos una colaboración. Hay que ver cómo van las cosas. Ahora se lo toma con humor”, concluyó.