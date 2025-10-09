Latife Soto impacta tras predecir muerte de reconocida figura política: «Vienen lutos»
A través de una transmisión en YouTube, Latife Soto indicó que un reconocido político fallecería y que sería pronto.
La popular tarotista nacional Latife Soto constantemente está lanzando predicciones para el mundo y el país, las que dan mucho que hablar.
En este sentido, durante esta semana, la guía espiritual generó gran impacto tras lanzar un inesperado y escalofriante presagio.
Resulta que a través de su canal de YouTube, Latife Soto dio a conocer que próximamente fallecería una importante figura política.
En esta instancia, la tarotista encendió las alarmas tras señalar que «vienen lutos, yo les dije a ustedes que durante estos meses venían muchos lutos».
«A uno que me mostraron que puede partir es Raúl Castro y él podría estar aquí hasta febrero de 2026″, indicó Latife Soto refiriéndose al expresidente de Cuba de 94 años.
Vale señalar que anteriormente, la tarotista también había adelantado la supuesta muerte de un famoso cantante.
Latife Soto predice partida de famoso cantante
Hace algunos días, en un live en Instagram con José Antonio Neme, Latife Soto también había adelantado que próximamente se acercan diversas muertes.
En este sentido, reveló próximamente un reconocido cantante perdería la vida. «Esta (carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar», mencionó en dicha oportunidad.
«Es como de Costa Rica, Puerto Rico… algo así me llega. Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel… algo así», agregó Latife Soto.
Además, en dicha conversación con José Antonio Neme expresó que el cantante sería asesinado. «Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño. No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde».
También te podría interesar leer: Latife Soto lanza impactante predicción para el 11 de noviembre en adelante: «Hay gente mala» y «se van a acordar de mí»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.