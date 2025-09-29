Latife Soto enciende las alarmas tras predecir que querido cantante perderá la vida: «Es como si supiera que lo van a matar»

Este domingo, en el programa digital que comparte con José Antonio Neme, Latife Soto impactó tras señalar que en lo que queda de año se desarrollarán cinco muertes que conmocionarán al mundo.

«Van a haber eventos en distintos países, pero ojo, que este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos. Vamos a saber sobre muertes de personajes públicos», indicó la tarotista.

Latife Soto impacta con potente predicción

De acuerdo a lo informado por la guía espiritual, sus cartas indican que en el futuro próximo, un popular y destacado cantante va a perder la vida.

Latife Soto reveló que se trataría de una tragedia que sería provocada por otras personas. Además, señaló que esto ya lo sabría la presunta víctima.

«Esta (carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar», indicó la brujita.

Con respecto a de quién se trata, Latife Soto señaló: «Es como de Costa Rica, Puerto Rico… algo así me llega. Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel… algo así».

Posteriormente, la guía espiritual mencionó que «es como si supiera que no va a seguir».

Tras la impactante predicción de Latife Soto, José Antonio Neme le consultó: «¿Lo van a matar?».

Frente a esto, la tarotista contestó: «Sí. Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño. No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde».

Es importante señalar que anteriormente Latife Soto ya había indicado que supuestamente en este último trimestre se acercan lutos mundiales. Sin embargo, ahora entregó más detalles al respecto.

