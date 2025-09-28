«Me hizo salir adelante»: Tonka Tomicic se sinceró sobre la inesperada ayuda que recibió en su peor momento

Tonka Tomicic se mantuvo mucho tiempo alejada del espectáculo y los medios, debido a problemas jurídicos y personales. De a poco, ha ido retomando su papel en la pantalla, ahora, en Mega.

En una entrevista en Radio Romántica, donde tiene un programa, reveló una anécdota de su depresión, y qué fue lo que la ayudó a salir adelante.

Tonka Tomicic se sinceró sobre la inesperada ayuda que recibió en su peor momento

Resulta que en su programa, Tonka Tomicic entrevistó a Alex Behn, académico UC y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), y la conductora aprovechó para contar su testimonio de superación:

«Me fui absolutamente a negro, era como cuando el juego dice ‘game over’, y no me quería levantar. Pero una persona muy especial me trajo su perrita. Se acostó a mi lado y no se movía. Sentir ese calor, ese lengüetazo, me fue despertando«.

«Como yo era la que estaba a cargo de ella, tuve que levantarme, darle comida y sacarla a pasear. Fue una responsabilidad que me hizo salir adelante, y eso fue maravilloso«, agregó Tonka Tomicic.

En esa misma línea, la conductora aseguró: «Después de una semana, algo cambió. De no querer nada, de no querer levantarme, esta perrita me abrazó, me entregó su cariño y me acompañó«.

«Me vi obligada a hacerme responsable de ella, y eso me ayudó a salir adelante. Es como un hilito que te empuja a seguir», cerró Tonka Tomicic.

Por su parte, Alex Behn, el experto de la materia, reconoció la ayuda de la mascota en la vida de Tonka Tomicic, y entregó información:»La recuperación de problemas de salud mental no se logra en soledad; necesita del vínculo con otros. Mostrar vulnerabilidad no es debilidad, es un acto de valentía que abre la puerta a recibir apoyo«.

