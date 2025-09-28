¿Logró superar a su competencia?: Así le fue al estreno del programa humorístico ‘Coliseo’ en rating

La noche de este sábado tuvo su esperado estreno el programa de humor «Coliseo». La nueva apuesta de Mega busca encontrar el mejor humorista emergente, para llevarlo al próximo Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que Mega tiene los derechos televisivos del certamen festivalero hasta el año 2028. El casting de Coliseo contó con más de 500 humoristas, de los cuales, 100 fueron los seleccionados para aparecer en el programa, y competir por ese ansiado cupo.

Así le fue al estreno del programa humorístico ‘Coliseo’ en rating

El primer capítulo de Coliseo estuvo lleno de sorpresas. Primero, el jurado, que está compuesto por tres grandes humoristas, Álvaro Salas, Jorge Alis y Pamela Leiva, además de la leyenda de la música nacional Myriam Hernández.

El programa es conducido por María José Quintanilla, quien contó con el apoyo de Felipe Parra, talentoso imitador que apareció caracterizado como Julio César Rodríguez, Junior Playboy y hasta Naya Fácil.

También, el programa contó con Rodrigo Villegas, y el regreso de su personaje de Morandé Con Compañía, Mathiu Focker.

En cuanto al rating. Coliseo logró superar ampliamente a su competencia. Acorde a El Filtrador, El nuevo programa de humor de Mega tuvo un promedio de 615.041 personas por minuto, entre las 22:20 y las 00:18.

Dentro de ese mismo rango, quedó en segunda posición el estelar de Chilevisión, «Podemos Hablar«, con un promedio de 458.274 espectadores por minuto.

Finalmente, quedaron mucho más atrás Canal 13 y TVN, relegados al tercer y cuarto lugar del ranking, con 342.135 y 268.944 personas por minuto en promedio, respectivamente.

