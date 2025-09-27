«Soy más de consolador»: periodista Danny Linares aclaró su insólito chascarro que se fue viral en las redes

Un insólito chascarro tuvo lugar en el noticiero de la mañana de TVN, Previa 24 Horas. En el informativo, el periodista Danny Linares tuvo un lapsus que rápidamente se fue viral en redes sociales.

Esto, cuando cometió un error en la conjugación de una palabra, y terminó en una confusión de índole sexual.

Danny Linares aclaró su insólito chascarro que se fue viral en las redes

Todo comenzó cuando en el noticiero se informaba respecto a los videojuegos en Chile. Según comentaban en el espacio, se afirmaba que al menos 1 de 4 chilenos disfrutaban de jugar videojuegos al menos una vez a la semana.

En la típica interacción entre los conductores del noticiero, mientras hablaban sobre las consolas de videojuegos, comentaron sus preferencias.

«Yo soy más de consolas… consolador«, comentó Danny Linares, lo que dejó perpleja a su compañera Pamela Araya. Sin saber qué decir, se provocó un momento incómodo que terminó con una risa espontánea, y siguieron con la pauta.

Ahora, en su cuenta de Instagram, Danny Linares salió a aclarar el lapsus que sufrió aquella mañana en vivo, recalcando que fue una equivocación: «Mejor me pongo a jugar«, comentó entre risas.

«Era computador«, señaló el periodista de TVN, con una foto junto a su Nintendo Switch.

Sin embargo, su confusión a la hora de nombrar el dispositivo le pasó una mala jugada, y rápidamente se viralizó en las redes. Además, quedará en la memoria colectiva como uno de los tantos bloopers de la televisión en vivo.

