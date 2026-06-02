«Me quedé con 47 lucas»: Brilló en el Festival del Huaso de Olmué 2026 y sorprendió tras revelar que hizo con el dinero que ganó

El reconocido comediante e imitador nacional, Felipe Parra estuvo presente en el más reciente capítulo del podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, «Mari con Edu».

En esta instancia, el humorista recordó su paso por la más reciente versión del Festival del Huaso de Olmué 2026. Además, dio a conocer en qué gastó el dinero que ganó por su exitosa presentación.

Felipe Parra revela que el Festival del Huaso de Olmué era una meta

En diálogo con María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el comediante dio a conocer que presentarse en el Patagual era uno de sus objetivos.

«Siempre que me preguntaban, yo decía ‘Olmué es el escenario al que yo más aspiro estar’, porque todos dicen Viña y todo el cuento», indicó Felipe Parra.

«Pero uno sabe que si logras estar en Olmué, es muy probable que estés en Viña también. Es como una consecuencia», añadió.

En este sentido, Felipe Parra reconoció: «Olmué siento que es un festival para el que yo trabajé».

¿En qué gastó el dinero que ganó por su presentación?

Por otro lado, con respecto al dinero que ganó por su presentación en el Festival del Huaso de Olmué 2026, el comediante aseguró que reinvirtió en su misma rutina.

«Lo reinvertí todo. De hecho, yo me quedé con 47 lucas. Eso fue con lo que me quedé», indicó. De este modo, explicó que su objetivo fue ofrecer una rutina de gran nivel.

«Quisimos hacerlo así porque habían hartas personas y para que se viera bien… Por ejemplo, yo me preocupe que la gente que estaba en el Patagual, que estaba al final, pudiese ver esos gestos de los personajes, y tienes que verlos de cerca», señaló Felipe Parra.

«Por ejemplo la lenguita de Julio César (Rodríguez) (…) o con Pablo Chill-E y pusiera los ojos blanco», añadió el imitador.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google