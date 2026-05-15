Felipe Parra deja la grande en redes con imitación a Karol Lucero: el comunicador le escribió un mensaje

Recientemente, el reconocido imitador nacional Felipe Parra generó gran revuelo en redes sociales, tras compartir una nueva imitación.

El comediante compartió un video en su cuenta de Instagram, en la cual se caracterizó como Karol Lucero.

La imitación de Felipe Parra a Karol Lucero

En su imitación, Felipe Parra imitó a Karol Lucero regresando Mega, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

«Hace años que no venía, hueón. Estoy súper emocionado», expresó el comediante que hizo el papel del exchico yingo.

«Hola, hola, ¿se acuerdan de mí? soy Karol Dance. ¿Nos se acuerdan? Yo era de acá. Nadie me recuerda, por la chu…«, indicó en conversación trabajadores de Mega.

Posteriormente, unas promotoras lo invitaron a probar un producto. Frente a esto, Felipe Parra señaló: «Me encantan las experiencias nuevas… y gratis».

Y después en modo de talles indicó: «¿Cuál es el Instagram? El de ustedes».

Como era de esperar este video se hizo viral rápidamente y generó múltiples reacciones. Incluso, el mismo Karol Lucero hizo un comentario.

La reacción de Karol a la imitación

El exchico Yingo dejó un comentario en el post de Felipe Parra. De este modo, dejó en claro que se tomó de buena manera y con humor la imitación.

«Saludos bro y a los que pasan», indicó junto a unos emojis de risa.

Incluso diversos usuarios respondieron el comentario de Karol Lucero e incluso algunos le dejaron saber que extrañan verlo en la televisión.

«Todo funable, excelente imitación»; «Un crack pipe»; «notable bro»; «Una mezcla entre elon musk y Jc Rodríguez»; «No puedes pasar un segundo sin funarte»; «Se parecía mas a elon musk al principio del video», fueron otros comentarios que recibió el post.

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