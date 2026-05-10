«Se me erizó la piel…»: Miguelito recibió emotiva carta de Paola Troncoso y no pudo contener las lágrimas

Crédito: Mega

El último capítulo de Only Friends tuvo entre sus invitados al querido comediante y actor Miguelito. En el programa, aprovechó para hacer un repaso a su carrera, sus logros y su futuro.

Pero también, justo en el marco del Día de la Madre, recibió una emotiva carta de su madre televisiva, Paola Troncoso. Recordemos que en Detrás del Muro y Morandé Con Compañía, uno de los sketch más recordados y exitosos fue justamente el de «Paola y Miguelito«, quienes actuaban como madre e hijo en particulares situaciones.

Miguelito recibió emotiva carta de Paola Troncoso y no pudo contener las lágrimas

Así, Tonka Tomicic le entregó la carta a Miguelito, quien echó un vistazo, y antes de leer señaló: «Se me eriza la piel, me van a hacer llorar».

Y comenzó a leer la carta: «Tenerte en mi vida es uno de los regalos más hermosos que me ha dado mi carrera de actriz. Conocerte, trabajar contigo, verte crecer como actor y como ser humano. Reírnos juntos de nuestras tonteras, cuidarnos, abrazarnos, hacernos cariño, protegernos mutuamente y, por sobre todo, amarnos y respetarnos como lo hacemos, es algo que poca veces se encuentra en este medio, de forma tan genuina e incondicional».

«Sé que muchas personas no entienden nuestra relación, porque claro, tú eres un hombre adulto, pero incluso el hombre más viejo y fuerte sigue siendo en algún rincón de su alma un niño en los brazos de mamá. Y tú al tener a tu madre lejos, hace que ese niño interior que vive en ti, se permite aparecer conmigo», agregó Paola Troncoso.

«Estoy orgullosa de ti Miguelito, eres un gran hombre, trabajador, honesto, correcto, leal, noble y con un corazón inmenso. En los momentos complejos de mi vida me he sentido acompañada y ayudada por ti de una manera muy especial. Me has dado mucho más de lo que tú crees, aunque no seamos de juntarnos todos los fines de semana, ni hacer miles de cosas juntos, lo que tenemos es verdadero«, señaló.

«Te amo Miguelito, con ese amor bonito, sincero y protector, que nace del alma. Ese amor que no necesita nombre ni explicación, porque simplemente existe, nos acompaña y nos hace bien, tu mami Paola», cerró.

La reacción del actor

Miguelito intentó esconder su emoción, sin embargo, cada vez que leía se le caían las lágrimas. Sobre su madre televisiva, señaló: «es alguien muy importante para mí, tal vez nunca se lo digo porque también me considero una persona fría. Trato de ser lo más cariñoso posible con ella y con todas las personas que yo quiero».

«Pero es alguien que me ha enseñado mucho. No solo ella, también mis compañeros de trabajo. En lo personal, Pao sabe cuándo estoy triste, me dice ‘qué te pasa mi niño'», cerró el actor.

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