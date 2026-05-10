Festival BAMBA 2026: Juanes y Lotus traen a Chile un inédito espectáculo de música y gastronomía latinoamericana

La música latinoamericana tendrá un nuevo espacio de celebración en Chile con el nacimiento de BAMBA. Un festival impulsado por Lotus junto al cantante colombiano Juanes.

El evento debutará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins. Este tendrá una propuesta que busca reunir distintos sonidos de la región en una experiencia enfocada no solo en la música, sino también en la identidad cultural y la hospitalidad.

El origen del Festival BAMBA

Según detallaron desde la organización, el festival nace en un momento donde la música latinoamericana vive una etapa de gran relevancia internacional. Por eso, la idea es crear un espacio donde converjan géneros como el rock, el pop, los sonidos alternativos y los ritmos bailables.

La iniciativa es liderada por Lotus, productora detrás de festivales como Lollapalooza Chile, junto a Juanes, quien participará como referente global del proyecto.

“El festival busca elevar la música latina a una nueva dimensión, uniendo una producción de clase mundial con la calidez que nos define”, señalaron desde la organización.

El mapa del evento

El Parque O’Higgins será acondicionado especialmente para esta experiencia. Contará con dos escenarios principales, sectores de descanso y distintas áreas temáticas orientadas a la gastronomía, el arte y la cultura latinoamericana.

Entre ellas destacan espacios como Mercado Mestizo, enfocado en arte y oficios. Además de Cocinerías y El Comedor, donde habrá propuestas gastronómicas inspiradas en distintos países de la región.

También estará disponible La Cantina, un sector pensado para la coctelería y cerveza regional, todo bajo un enfoque centrado en la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

Otro de los puntos destacados del festival será que todos los tipos de entrada permitirán acceder a las barras y disfrutar de la coctelería mientras se realizan los shows en vivo.

Asimismo, el público podrá optar a distintas experiencias dentro del recinto, como el pase “Bamba — La Fiesta”, además de sectores premium como Club Bamba y La Terraza by Cenco, esta última con plataformas elevadas y vista privilegiada hacia los escenarios.

Por ahora, no han anunciado el line-up oficial del evento, el que será presentado este 11 de mayo. Por otro lado, puedes revisar la página web del evento, para conocer todos los detalles.

También, se pondrán a la venta las entradas en su sitio web oficial próximamante.

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