09 May, 2026. 20:20 hrs
¿Calor en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton adelantó máximas de hasta 25° para este día de la semana
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, enrtegó su pronóstico del clima para los próximos días en Santiago, y sorprendió con altas temperaturas, frías mañanas y hasta posibles lluvias.
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