«Quedé corneta…»: Otakin sufrió descompensación en concierto de Korn y tuvieron que sacarlo del público

Este viernes se realizó el esperado concierto de Korn en el Parque Estadio Nacional. Entre los asistentes estuvo el creador de contenido Otakin, quien terminó siendo atendido en la carpa médica tras sufrir una descompensación en medio del evento.

El momento quedó registrado en las redes sociales del influencer, donde compartió varios videos desde el recinto. En ellos mostró cómo logró ubicarse muy cerca del escenario para ver a la banda, además de compartir el momento en que personal de seguridad lo ayudó a salir de la multitud debido a su estado de salud.

Otakin se descompensó en concierto de Korn y tuvieron que prestarle ayuda

A través de sus historias de Instagram, Otakin mostró primero su entusiasmo por el show luego de llegar hasta la parte delantera de la cancha: “Estamos dando la vida conch…”, comentó mientras grababa desde el público.

Sin embargo, minutos más tarde reveló que tuvo que abandonar el sector para ser atendido en la zona médica. Según explicó, comenzó a sentirse mal producto de la aglomeración y el cansancio, hasta terminar descompensándose en medio del concierto.

Debido a esto, personal de seguridad tuvo que retirarlo del lugar para trasladarlo hasta la carpa de urgencias.

“Como corresponde, quedé corneta, aquí estamos”, comentó el influencer desde el recinto médico. En ese momento, una enfermera explicó que sufrió un alza de presión, alcanzando los 146/84 mm Hg.

Además, Otakin compartió registros del momento en que fue sacado del público, tomándose la situación con humor pese al susto vivido. Eso sí, luego de recibir atención médica, regresó a la explanada del Parque Estadio Nacional para continuar disfrutando del concierto de Korn.

Finalmente, durante la mañana de este sábado, entregó más detalles sobre su estado de salud y aclaró que estaba bien tras el episodio: “Estoy bien, no hice nada. Solo empecé a ver puntitos, porque estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó”, cerró el influencer.

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