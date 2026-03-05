«Me dejaron con el plato pagado»: Otakin reveló el nombre de los famosos que invitó y que no asistieron a su matrimonio

Hace algunos días, el influencer y exchico reality Otakin fue noticia por casarse en una ceremonia en Concepción.

Y recientemente, en el nuevo programa matutino de TV+, «Luzma cachai» conducido por Ariel Osses, el popular personaje de internet reveló detalles de su matrimonio.

En este contexto, algo que llamó la atención fueron los invitados que no estuvieron presentes. Algunos de estos le surgieron planes a última hora y otros no avisaron.

Otakin releva quienes no fueron a su matrimonio

El influencer expresó: «Entiendo que fue por trabajo. Una cosa es invitado que no fue, y otra cosa es el invitado que confirmó y no fue».

De este modo, confesó que varios famosos no estuvieron presentes. «Mateucci fue el primero… me avisó a última hora porque le pusieron pega», expresó Otakin.

Asimismo, reveló: «Mi querido amigo Dunga con la Karla Melo, pero también fue por pega porque no alcanzaban a llegar. La única forma es que se compraran una avioneta».

En este contexto, el «anti-influencer» dio a conocer que otro de sus compañeros del reality «El Internado» de Mega no asistió. «Maluco con su señora, que me confirmó y no fue. Esos me dejaron con el plato pagado», indicó.

Además, mencionó que cinco personas que no estaban en la lista de invitados dijeron presente. «No eran paracaidistas, era gente que estaba considerada para servicios», señaló Otakin.

«Yo, de tontera, no los consideré como invitados porque van a un servicio. No supe delimitar quién sí y quién no. Al final todos, yo feliz que me hayan acompañado igual», finalizó.

