De no creerlo: Ex participante de Mundos Opuestos se enteró que su pareja en el encierro no estaba soltero

Una nueva participante quedó eliminada del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. Esta vez, se trata de Evelyn Ortiz, atleta que visitó el programa Hay que decirlo para comentar sobre su paso en el encierro y la experiencia vivida.

Fue en ese momento, que la conversación tomó un giro totalmente inesperado que la dejó en shock. Le habrían contado que quien fue su pololo en el encierro, y quien sigue ahí, habría entrado al reality teniendo pareja.

Gisella Gallardo, parte del panel, fue quien le entregó la información, dejándola helada.

En el reality, Ortiz inició un romance con el actor y locutor Eyal Meyer. Sin embargo, tras ser eliminada, confirmó que la relación no siguió fuera del espacio de televisión.

La inesperada reacción de Ortiz

En ese momento, Gisella Gallardo lanzó una pregunta que esperaba la automática reacción de Evelyn. Quería saber si el chico realmente estaba soltero al momento de entrar al encierro, o no.

Sin dudarlo, Evelyn respondió que sí, pero la periodista le insistió diciéndole “¿Segura?”, sembrando la duda en el estudio.

Fue así como soltó la verdad, diciendo: “Yo tengo entendido que él no estaba soltero”. Y entregó más detalles. “Tengo entendido que Eyal pololeaba con una muy amiga de Mauricio Pinilla”.

Ortiz quedó completamente sorprendida y reaccionó rápidamente. “Lo hubiese dicho. Le dijo a todo el mundo que estaba soltero. ¿Cómo vas a entrar y mentir así?”, mencionó.

Un acuerdo de por medio

Según los panelistas del programa, comenzaron a especular que lo más probable era que el actor y su pareja habrían quedado en un posible acuerdo.

“No sería la primera vez que me rompen el corazón. Pero ¿enterarme aquí? Lo vamos a tener que aclarar cuando salga del reality”, afirmó Evelyn.

Finalmente, la atleta dejó abierta la puerta a tener una conversación pendiente con Eyal.

