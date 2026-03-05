Mostrando su lado sensual: Megan Fox vuelve a las redes sociales con llamativas imágenes

Tras dos años sin saber de la vida de la actriz de Hollywood, Megan Fox vuelve a sus redes sociales con una publicación que dejó a todos inéditos y marcando tendencia. “Todo es más bello porque estamos condenados”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de sensuales imágenes al destape, demostrando porqué es considerada una de las mujeres más sexys de la industria del espectáculo y cine.

A la vez, subió historias a sus redes con otras imágenes similares, con un breve mensaje: “Estoy viva. Acabo de sacar nuevas fotos”, detalló. Con más de 22 millones de seguidores, Megan Fox causó tendencia con su regreso, acumulando miles de me gusta y comentarios elogiándola.

Las reacciones de sus seguidores

La protagonista de Transformers o Jennifer’s Body, había borrado todas sus fotografías de Instagram en mayo de 2024, justo después de su cumpleaños número 38. Y sin dar explicaciones, desapareció de la faz de las redes sociales.

Ahora, con su regreso, solo se registran las dos publicaciones que subió recientemente.

En las imágenes se aprecia a la actriz en una sesión de fotos, luciendo con tacones altos, pantis y ropa interior, look que estuvo lejos de pasar desapercibido. La otra publicación, es un video detrás de cámaras de dicha sesión, mostrando las poses que realizó ante la cámara.

“El amor de mi vida”, “el primer amor nunca se olvida”, “la perfección” o “qué hermosa”, fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la actriz en sus postales de Instagram.

Una de las razones por las que Fox eliminó todas sus fotos fue por su quiebre con Machine Gun Kelly tras cuatro años juntos. Aunque hubo rumores de reconciliación, la ex pareja se mantiene con crianza compartida de su hija que tiene un año.

Estas son las imágenes que dejó Megan Fox

