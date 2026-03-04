“Enderezó su corona”: Yamila Reyna revela gran noticia tras polémico quiebre con Américo

Han sido días difíciles para Yamila Reyna, y lo ha demostrado en sus redes sociales, compartiendo algunos avances y experiencia personal. Esto ocurre tras el quiebre con su ex pareja, el cantante Américo.

En medio del transcurso del Festival Oro Verde, a mediados de febrero, habíamos visto a la pareja interpretar una fuerte pelea que terminó con el cantante, presuntamente, maltratando físicamente a la comediante, e incluso rompiendo su celular.

Diferentes testigos aseguraron el actuar del cantante. Lo último que se supo fue que, durante el programa de Primer Plano, Yamila había denunciado a Américo por violencia intrafamiliar.

Tras la situación, la artista se tomó su tiempo y decidió alejarse de los espectáculos, cancelando todas las presentaciones que se encontraban pendientes de su stand up comedy. “Yami se encuentra en un momento muy delicado, donde lo que más necesita es espacio y tiempo para volver a tomar vuelo con fuerza”, comentó aquella vez la productora de Yamila.

“Vuelvo con todo”

Es así como, después de tortuosas semanas, la comediante reveló un gran anuncio en su cuenta de Instagram.

El sol volvió a iluminar a la argentina y, en una publicación que subió a sus redes sociales, comentó el gran anuncio de que retomará sus espectáculos a partir del 18 de marzo.

“Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo”, escribió sin pudor la comediante, entregando el listado de sus próximos eventos del stand up comedy.

La artista retomará su recorrido de la comedia en el Teatro Bar Palermo, el 18 de marzo.

Las próximas fechas son:

18 marzo: Providencia

19 marzo: Quilpué

20 marzo: Chicureo con Javiera Contador

21 marzo: La Florida

26 marzo: Valdivia

27 febrero: Osorno

28 febrero: Puerto Montt

03 abril: Chillán

04 abril: Casablanca con Belenaza

11 abril: Puente Alto

Los detalles sobre horarios, dirección y las venta de entradas están en el sitio web de Comedia Ticket.

