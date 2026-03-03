“Es una pésima señal para las víctimas”: Yamila Reyna confirma denuncia en contra de Primer Plano

Yamila Reyna, conocida comediante y actriz argentina, ha tenido que soportar la alta exposición sobre el término de su relación con el cantante Américo. Su quiebre, tornó tendencias en el espectáculo por especulaciones de violencia de por medio.

La situación, poco a poco fue tomando peso, al saber que Reyna habría confirmado el hecho ante una denuncia hacia su ahora ex pareja por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, diferentes espacios comentaron sobre el caso y algunos lograron llegar hasta la carta de la denuncia de Reyna.

La filtración

A mediados de febrero, el espectáculo de CHV, Primer Plano, había transmitido en el programa acerca de los detalles detrás de la denuncia de Yamila Reyna hacia Américo.

En ese mismo contexto, el programa filtra la denuncia realizada por Reyna.

Fue así como, con cierta razón, la comediante manifestó su molestia con la situación y aseguró sentirse “vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiera haberme protegido”.

Acto seguido, la argentina acusó la filtración de su denuncia por violencia intrafamiliar en los Tribunales de Familia.

En un intenso relato, la actriz revivió lo acontecido en la comuna de Empedrado y, sobre todo, durante el viaje de regreso a la capital. De acuerdo a su testimonio, el cantante la golpeó de manera reiterada y frente a varios testigos.

Su denuncia ante el CNTV

Tras la filtración, anunció que realizaría una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, la que confirmó ayer lunes a través de sus redes sociales.

“Se ingresó la denuncia en el Consejo Nacional de Televisión por la emisión del día domingo 15 de febrero de 2026 en el programa PRIMER PLANO de CHILEVISIÓN -hoy ya en tramitación-, a propósito del reportaje “¡Detalles inéditos del quiebre de Yamila y Américo!”, en el que se exhibió el texto completo de la denuncia realizada en tribunales de familia», relató en el mensaje.

“Se trata de un documento reservado al cual SÓLO tienen acceso las partes. La exhibición constituye una violación grave de mi privacidad, y constituye una revictimización evidente”, escribió.

“No hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar en que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger”, cerró.

El incidente habría ocurrido en febrero, luego de un violento encuentro tras el Festival Oro Verde, en Empedrado. Diversos testigos confirmaron el actuar del cantante con Yamila Reyna y el incómodo momento que se vivió cuando estaban arriba del escenario.

Tras ello, la comediante canceló su agenda de presentaciones, mientras que el músico continuó con sus shows, desatando nuevas polémicas.

