«Decidí priorizarme»: Yamila Reyna confirmó quiebre con Américo con un sensible mensaje

Yamila Reyna decidió finalmente poner fin a la polémica al confirmar su quiebre con Américo. La argentina utilizó sus redes sociales para romper el silencio de una vez por todas, y referirse a todo lo que está circulando por los medios.

Cabe recordar que Cecilia Gutiérrez difundió la noticia del quiebre entre ambos, lo que fue complementado por terceros, que supuestamente presenciaron peleas entre ambos, además de una polémica situación tras presentarse en Empedrado, Región del Maule.

Yamila Reyna confirmó quiebre con Américo con un sensible mensaje

Luego de toda la controversia y las versiones de terceros, Yamila Reyna utilizó sus historias de Instagram para referirse al respecto. Con un potente mensaje, la comeidante señaló de entrada: «Lo único que diré sobre todo o que está circulando es lo siguiente»

Para luego, confirmar la noticia: «Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento. Muchas veces ser valiente significa tomar decisiones que duelen pero que son necesarias para sanar y crecer«.

«A los medios le pido no insistan, no haré declaraciones al respecto ni hoy ni nunca«, sentenció Yamila Reyna, asegurando que no dará mayor explicación al respecto, ni declaraciones sobre las supuestas agresiones y denuncias que han circulado por los medios.

Por otro lado, Américo no se ha referido específicamente al tema, más que con una enigmática publicación en Instagram.

También podrías leer en RaidoActiva: «Estaba bloqueada…»: Fran Virgilio rompió el silencio y se sinceró sobre su quiebre con Karol Lucero

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google