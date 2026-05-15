Preocupación por reconocida figura del espectáculo que fue hospitalizada de urgencia: «Mi cuerpo me está llamando la atención»

Durante la tarde de este jueves, se dio a conocer que una popular figura del espectáculo estaba enfrentando una delicada situación de salud. Se trata ni más ni menos que del chico reality Luis Mateucci, quien quedó hospitalizado de urgencia.

Según informó La Hora, cerca de las 13:00 horas, el ex de Daniela Aránguiz asistió hasta la Clínica Indisa después de tener molestias físicas.

Luis Mateucci fue hospitalizado de urgencias tras molestías físicas

Según detalló el medio ya nombrado, el argentino habría tenido un intenso dolor en el pecho. Situación que generó preocupación por parte del equipo clínico que lo atendió.

Las primera evaluaciones determinaron problemas respiratorios. De este modo, el exparticipante de realities como «Tierra Brava» debió quedar hospitalizado y bajo observación.

Vale señalar que horas después de que se conoció esta noticia, el mismo Luis Mateucci se refirió al tema. El argentino recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió una historia en la que compartió una sincera reflexión con sus seguidores.

«En estos momentos son muchas las cosas que me replanteo, una de ellas es de qué me sirve tener tanto trabajo si mi cuerpo me está llamando la atención y no le hago caso», expresó el argentino.

Esta publicación no pasó desapercibida y varios de sus seguidores le mandaron apoyo a través de los «ecos» de las historias de Instagram.

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