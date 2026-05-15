«Soy urólogo, no ufólogo»: la hilarante confusión que desató carcajadas en pleno programa en vivo

Recientemente, se vivió una inesperada situación en un programa en vivo argentino, el que rápidamente se viralizó en redes sociales y ha dado mucho que hablar.

Resulta que en el programa «Y qué» de Vorterix, conducido por Guille Aquino se vivió una confusión que desató múltiples risas.

En esta oportunidad en el panel estaban conversando cobre archivos desclasificados con respecto a fenómenos aéreos no identificados, los que se dieron a conocer recientemente por el Pentágono.

Inesperada confusión desató múltiples risas en pleno programa

En medio de la conversación, desde la producción quisieron ponerse en contacto con quien sería un especialista en ovnis. No obstante, luego de que el experto salió al aire quedó claro que se trató de una confusión.

El hombre dejó en claro que «yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo». De este modo, explotaron las risas dentro del estudio.

Vale señalar que la revelación del especialista surgió después de que un conductor del espacio le consultó: «¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?».

De este modo, la respuesta del urólogo y la reacción de los presentes hicieron que el video se hiciera viral en redes sociales, donde ha seguido generando risas.

Es importante mencionar que frente a esto, el urólogo no se mostró molestó. De hecho, hasta se refirió a la vida a la posibilidades de que exista vida extraterrestre. «No creo, pero puede llegar a existir», mencionó entre risas.

Resulta relevante dejar en claro que a pesar de la similitud en las palabras, significan cosas muy diferentes. Por una parte, un «ufólogo» se dedica al estudio de objetos voladores no identificados (OVNIS). En tanto, un «urólogo» es un médico que se especializa en el aparato urinario y sistema reproductor masculino.

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