Rosario Bravo jamás se había expuesto a algo así en vivo: Pelo Verde fue víctima en pleno programa

Este martes, se celebró el Día Internacional de la Enfermera y Enfermero. Misma jornada en la cual Rosario Bravo y Víctor Aranda, conocido como Pelo Verde protagonizaron un inesperado momento en el espacio «Pa K Me Invitan» de RadioActiva.

En esta oportunidad, nuestra querida locutora, quien también es enfermera le aplicó una inyección a su compañero.

Rosario Bravo le aplicó vacuna a Pelo Verde en pleno programa

En pleno estudio, Pelo Verde se puso en posición para ser vacunado en el trasero. De este modo se acostó de guata en una banca y se bajó el pantalón. «Me puse buenos calzoncillos hoy día parece. Tenía unos con hoyo y otros con chantá de…».

Posteriormente, Rosario Bravo le dijo: «No mostrís tanto el poto. Súbete el calzoncillo un poco». Además, poco después, en tono de broma indicó: «Veo una peluza».

Y poco después nuestra enfermera de la radio le aplicó la vacuna a Pelo Verde, quien se veía un poco nervioso.

Mientras Rosario lo vacunaba, Pelo Verde le dijo «tenis buena mano» y después de unos segundos agregó: «Oh, que es densa esta hu…».

En tanto, al finalizar, nuestra locura le mencionó a Víctor Aranda con tono españolísimo: «Te has portado increíble».

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