«Conozco de cerca las adicciones y uno cacha»: Revelan que popular animador chileno enfrentaría compleja situación

Recientemente, en el capítulo de este martes del espacio digital «Noche de Pirañas», se hizo una delicada revelación con respecto a una importante figura de la TV nacional.

Resulta que en el programa conducido por Sergio Rojas y Catalina Pulido hablaron del momento que vive Julián Elfenbein.

En esta oportunidad también estuvo presente Carla Ballero, quien sorprendió con una inesperada revelación.

Las palabras de Carla Ballero

En esta oportunidad, Sergio Rojas se refirió al motivo por el cual Julián Elfenbein no habría llegado al matinal «Contigo en la Mañana».

«Dicen que lo habrían bajado, porque habría tenido una recaída. Él nos reconoció a nosotros que era adicto, pero que era adicto al tramadol», indicó el periodista.

En este sentido, Carla Ballero reveló una experiencia que vivió con el animador en el programa «Pasapalabra».

«Yo fui a un Pasapalabra, que fue uno de los últimos que se hicieron. Íbamos todos los meses y yo quedé impactada», indicó la actriz.

Además, Carla Ballero dio a conocer que «fue impactante porque, de hecho, tuvieron que parar varias veces las grabaciones. No te lo voy a describir, la situación fue muy impactante, yo conozco de cerca las adicciones y uno cacha».

Por otro lado, dio a conocer que pudo notar que en aquella oportunidad «su rapidez, transpiraba. De hecho, el equipo estaba desesperado porque no se podía terminar de grabar el programa».

«Ese fue uno de los últimos Pasapalabra que se hicieron y ahí empieza la caída libre», añadió.

Además, Carla Ballero dio a conocer que la situación habría sido evidente para los presentes en el estudio. «Los invitados que estábamos todos habíamos tenido alguna cercanía con las adicciones. Entonces todos estábamos como tratando de sacar el barco», expresó.

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