Figura clave de CHV confirmó su salida del canal: aseguran que llegaría a Mega y se reencontraría con JC Rodríguez

Hace algunas semanas empezaron los rumores de que un importante miembro dejaría Chilevisión y recientemente, fue el mismo quien confirmó su salida.

Se trata de alguien no aparece en pantalla pero que ha sido muy importante para el desarrollo de importantes proyectos. Hablamos ni más ni menos que de Eduardo «Fido» Cabezas, quien se desempeñaba como productor ejecutivo.

El profesional recurrió a su cuenta de Instagram y subió una historia, en la que confirmó su salida. Vale señalar que tuvo palabras de agradecimiento para el canal y valoró el tiempo que estuvo en el.

«Hoy cierro un año de intenso trabajo y grandes desafíos en Chilevisión. Agradecido por la confianza para liderar proyectos importantes, por el aprendizaje constante y, sobre todo, por los equipos de trabajo. Gracias totales», indicó Fido Cabezas.

Además, el productor mencionó algunos de los proyectos de los que fue parte. Dentro de estos, se encuentran Miss Mundo Chile, Red Bull Batalla, Festival de Comedia, Final de Fiebre de Baile, Club de la Comedia «y tantos otros».

Es importante mencionar que Eduardo Cabezas llegó a Chilevisión durante el año pasado luego de estar en TVN.

Llegaría a Mega

Desde inicios de mes que se venía rumoreando con respecto a la posible salida del productor ejecutivo de Chilevisión.

Esto debido a que el portal Fotech, dio a conocer que Cabezas llegaría a Mega, donde se reencontraría con Julio César Rodríguez, con quien ya tuvo una gran relación laboral.

Es importante señalar que la salida de Fido de CHV ha dado mucho que hablar, debido a que el profesional era una importante pieza en el canal y estuvo detrás de importantes proyectos.

También te podría interesar leer en RadioActiva: De imitarlo en redes sociales a trabajar con él: influencer chileno reveló cómo conectó con Luisito Comunica y entregó emotivo mensaje

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google