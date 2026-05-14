De imitarlo en redes a trabajar con él: influencer chileno reveló cómo conectó con Luisito Comunica y entregó emotivo mensaje

Recientemente, un popular influencer nacional sorprendió a sus seguidores tras revelar cómo comenzó a trabajar con Luisito Comunica luego de empezar imitándolo en redes.

Se trata de Tom Brass, quien en 2021 conoció al famoso youtuber mexicano en una de sus visitas en el país.

Joven revela cómo empezó a trabajar con Luisito Comunica

El joven compartió un video en sus redes sociales donde explicó cómo se dio la conexión. De este modo, recordó la oportunidad en la que conoció a Luisito Comunica.

Y posteriormente, explicó: «Resulta que ahora estoy trabajando con este ‘perro’. Te preguntarás cómo. Resulta que le estoy traduciendo los videos de YouTube al inglés».

Incluso, Tom Brass mostró un ejemplo de una de sus traducciones y posteriormente, aprovechó la instancia para entregarle un mensaje a sus seguidores y motivarlos a cumplir sus metas.

«A lo que quiero llegar con este video son dos cosas. Punto número uno, búscate las oportunidades, tienes que estar en constante movimiento para conseguir cosas, si no las cosas no van a pasar nunca. Yo he andado muy busquilla, he hecho cosas y generó que me llegara esta oportunidad. Si bien me llegó de la nada estaba cag… de miedo, pero hay que darle para adelante con todo», indicó.

Posteriormente, el influencer que ahora trabaja con Luisito Comunica, destacó la importancia de saber inglés. «Aprende inglés. Hace seis años salí del colegio y no tenía ni pu… idea. Literalmente aprendí porque yo jugaba Minecraft y lo puse en inglés (…) El inglés siempre fue una inseguridad para mi y ahora estar trabajando en inglés es una completa locura».

«Trabaja tus debilidades y busca las cosas», añadió y recomendó salir de la zona de confort.

También te podría interesar: Copa del Mundo 2026: confirman a los artistas que se presentarán en el inédito show de medio tiempo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google