Festival Bamba 2026: revelan el line up diario del evento impulsado por Juanes

El Festival Bamba 2026 empieza a tomar cada vez más fuerza y recientemente, se dioa conocer el line up diario diario del evento que se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins.

Vale señalar que este evento impulsado por la productora Lotus junto al querido cantante colombiano Juanes promete ser un verdadero hito para la música latina. De este modo, importantes leyendas y voces del continente llegarán a suelo nacional para esta iniciativa.

El cartel se compone por importantes nombres como Marc Anthony, el mismo Juanes, Fito Páez, Carlos Vives y más.

Revisa el line up diario de Festival Bamba 2026

La jornada del sábado 24 de octubre será encabezada por ni más ni menos que Marc Anthony y Juanes. Además, este día también se presentarán otras figuras de la escena musical como Los Vásquez, Conociendo Rusia, Elena Rose, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Gale, Catalina y las Bordonas de Oro y Seamoon.

En tanto, en la jornada del domingo 25 de octubre, los grandes protagonistas del Festican Bamba 2026 serán Fito Páez y Carlos vives. Asimismo, la jornada también contará con los shows de Bomba Estereo, Orishas, Rafaga, Alvaro Henríquez & Petinellis, Amigo de Artistas, Paloma Morphy, iLe, Aura bae y Çantamarte

Es importante mencionar que desde la organización del evento han destacado que este evento busca ser más que un festival. Se trata de una instancia que busca enfocada en la identidad y cultura latina.

El Festival Bamba 2026 tendrá sectores de descanso y distintas áreas temáticas de gastronomía, arte y cultura latinoamericana.

Para conocer más información se puede revisar el sitio web del evento.

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