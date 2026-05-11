Festival Bamba 2026 presenta su line up: Marc Anthony, Fito Páez y más figuras de la música latinoamericana son parte del cartel

El Festival Bamba 2026 sigue tomando fuerza y en la jornada de este lunes, se dio a conocer el listado de artistas que conformarán el line up de la primera versión del evento en Chile.

Este evento impulsado por la productora Lotus y Juanes, quien participará como referente global del evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre e el Parque O’Higgins y promete convertirse en un importante encuentro de la música latinoamericana.

Anuncian el line up del Festival Bamba 2026

Entre los nombres destacados del cartel del evento se encuentran importantes figuras como Marc Anthony, Fito Páez, Carlos Vives, Bomba Estéreo y los cubanos Orishas. A todos ellos se les suma artistas nacionales como Los Vásquez y Álvaro Henríquez y Los Petinellis.

Asimismo, otras propuestas internacionales dirán presente en el Festival Bamba 2026: Conociendo Rusia, Elena Rose, Ráfaga y Jovanotti.

Por otro lado, también se incorporan Los Pericos, Amigo de Artistas, Coti, iLe, Gale y propuestas emergentes como Çantamarta, Seamoon, Aurabae, Paloma Murphy y Catalina y las bordonas de oro.

Es importante mencionar que el Festival Bamba 2026 se presentó hace pocos días como una instancia enfocada en música, gastronomía y cultura latinoamericana. De este modo, se espera un evento que reúna diversos sonidos de la región como rock, pop, ritmos bailables y más.

«El festival busca elevar la música latina a una nueva dimensión, uniendo una producción de clase mundial con la calidez que nos define», indicaron desde la organización del Festival Bamba 2026.

A continuación te dejamos el mapa del evento que tendrá espacios dedicados a mostrar artes y oficios, de gastronomía y más:

Para conocer más información al respecto se puede revisar el sitio web del evento.

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