Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: «Siempre estaré ahí para ti»

Ayer domingo 10 de mayo, Alexis Sánchez y su pareja Alexandra Litvinova vivieron su primer Día de la Madre desde que se convirtieron en padres por primera vez.

De este modo, el querido futbolista nacional recurrió a sus redes sociales para dedicarle algunas palabras a su pareja.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Alexis Sánchez compartió un registro de cuando la joven rusa estaba embarazada. Además, escribió «Feliz día de la madre» y lo acompañó de la canción «You’re Still The One» de Teddy Swims.

Sin embargo, esto no fue todo. Luego, el jugador que actualmente milita en el fútbol español publicó una fotografía en la cual la modelo tiene en sus brazos a la pequeña Bela. Mientras que el le da un beso. «Siempre estaré ahí para ti», indicó el deportista.

Es importante señalar que la pareja dio a conocer en diciembre del año pasado que se convertirían en padre por primera vez. Desde entonces, Alexis Sánchez ha preferido mantener en privado su vida íntima. Sin embargo, de vez en cuando comparte contenido junto a su pareja e hija.

El mensaje de Alexis Sánchez para su hija

Además, en esta oportunidad, el tocopillano también le dedicó unas cariñosas a palabras a su madre, Martina Sánchez.

En concreto, Alexis Sánchez compartió una fotografía, en la cual sale abrazándola. «Mi madre sabe que la amo, mi viejita loca. Feliz día, madre mía», indicó.

Por otro lado, es importante señalar que en el ámbito deportivo, el chileno ha destacado en los dos últimos encuentros. De hecho, acumula un gol y una asistencia en estos partidos. En tanto, su equipo el Sevilla se encuentra alejado por pocos puntos de la zona del descenso.

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