«Tuvimos un coqueteo…»: Tonka Tomicic respondió a rumor de romance con reconocido animador de TV

En el más reciente capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic sorprendió al referirse por primera vez a un antiguo rumor sentimental que durante años la vinculó con un reconocido conductor de TV.

La conversación se dio en medio de la dinámica “El juego de la verdad”, donde la conductora respondió sin rodeos a una pregunta relacionada con el supuesto romance.

Hablamos del animador que hoy está en Chilevisión, Julián Elfenbein, con quien compartió pantalla durante los inicios de su carrera en televisión.

Tonka Tomicic respondió rumor de romance con reconocido animador de TV

En medio del programa, la conductora tomó una carta que tenía la siguiente pregunta: “Hay un rumor no confirmado dentro de la prensa rosa. ¿Tuviste algo con Julián cuando estabas soltera?”.

Ante esto, Tonka Tomicic respondió entre risas y recordó que todo ocurrió cuando ambos recién comenzaban sus carreras en televisión.

“La verdad, diría que tuvimos un coqueteo… ya, un coqueteo”, reconoció la animadora, aunque evitó profundizar sobre si hubo una relación más allá de eso.

Además, dejó en claro que fue algo breve y que nunca pasó a mayores: “Corto… fugaz y sin sustancia”, comentó.

Finalmente, Tonka Tomicic recalcó que todo esto ocurrió cuando aún eran muy jovenes, y ella estaba soltera. Además, estaban dando sus primeros pasos en pantalla.

“Era recién partiendo en la tele”, señaló, dando a entender que después de ese episodio ambos continuaron caminos separados dentro de la pantalla chica.

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