«Soy de las pocas personas que debe estar triste»: La sorpresiva confesión de Vasco Moulian tras detención de Joaquín Lavín León

Uno de los temas que más repercusión generó esta semana fue la detención de Joaquín Lavín León, esposo de Cathy Barriga. El caso fue abordado en el reciente capítulo de Primer Plano, donde analizaron el complejo escenario judicial que enfrenta el exparlamentario.

En medio de la conversación, Vasco Moulian sorprendió al tomar distancia del debate y explicar públicamente el motivo de su silencio frente al caso.

La sorpresiva confesión de Vasco Moulian tras detención de Joaquín Lavín León

Cabe recordar que Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía Oriente durante la audiencia de formalización.

El político fue imputado por los delitos de falsificación, uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias.

Durante el programa, el panel comentó los antecedentes judiciales junto al periodista Sergio Jara y el abogado Claudio Bravo. Sin embargo, Vasco Moulian optó por no profundizar en el tema y explicó sus razones en pantalla.

“Para que entiendan mi silencio. Muy breve, yo soy de las pocas personas que debe estar triste, y honestamente se los digo”, comentó el panelista.

Luego, el actor agregó: “Yo quiero mucho a la familia Lavín, no me voy a meter en el tema del juicio, pero yo soy una persona que está triste por una familia”.

Finalmente, Vasco Moulian reveló que incluso habló con la familia: “Pude hablar (con ellos) y por eso me voy a callar, espero que se entienda”.

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