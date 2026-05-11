«He llorado»: Rostro de Canal 13 impacta tras confesar en vivo que se se convertirá en padre a los 45 años

En la jornada de este viernes, un periodista de Canal 13 sorprendió en vivo tras hacer una inesperada revelación.

Estamos hablando de Alfonso Concha, quien dio a conocer a sus 45 años que se convertirá en padre por primera vez.

En concreto, el comunicador informó la noticia en el programa «La Tarde es nuestra». Instancia, en la que sus compañeros indicaron que iban a informar «el secreto mejor guardado» del espacio. De este modo, el periodista confirmó que junto a su pareja están esperando un bebé. Algo que hasta ahora lo habían mantenido en privado.

Alfonso Concha revela que será padre por primera vez

Visiblemente emocionado, el periodista dio a conocer que su hijo se llamará Emiliano. Además confesó que durante este proceso ha vivido momentos que lo han marcado.

«Yo tengo ese gran problema de no ser muy efusivo en la emocionalidad, me cuesta llorar y todo, pero ya he llorado dos veces: cuando toqué la guatita y sentí, y en una ecografía cuando lo vi sonreír», indicó el rostro de Canal 13.

Además, el comunicador dio a conocer que no siempre tuvo planeado ser padre. Sin embargo, con los años y después de reflexiones personales lo decidió.

En este sentido, Alfonso Concha dio a conocer esta nueva etapa de su vida la vive desde una posición más tranquila y emocional, sin tantos nervios o ansiedad por ser padre por primera vez.

Es importante mencionar que después de hacer el anuncio, el periodista de Canal 13 recibió múltiples mensajes de felicitaciones en redes sociales.

«Que linda su compañera…estaba igual de emocionada»; «Un abrazo, eres una hermosa persona y serás un bello padre»; «Felicidades Alfonso un hijo siempre será una Bendición», fueron algunos de los comentarios que recibió en un video del emotivo momento compartido por la cuenta de Instagram «La Tarde es nuestra».

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