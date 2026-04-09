«Bienvenido a este loco mundo»: Querido periodista de Chilevisión confirma que se convirtió en padre por primera vez
El comunicador compartió una fotografía con su bebé en sus brazos, lo que fue acompañado con un tierno mensaje.
Durante este miércoles, Francisco Sanfurgo, notero del matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana» confirmó el nacimiento de Facundo, su primer hijo.
Vale señalar que a mediado de febrero, el comunicador dio a conocer que se convertiría en padre.
En este sentido, su pareja Fresia Ocaranza compartió una emotiva publicación previo al nacimiento del pequeño.
«Semana 39 + 4 y mañana (miércoles) es el gran día. No me voy a llevar todo el crédito por haber pasado estos nueve meses haciendo a este Facu precioso», indicó junto a una fotografía, en la que salía luciendo su guatita.
«Sí, es verdad, mi cuerpo aguantó e hizo todo, pero ahí estabas afirmándome el pelo cada vez que vomité, trayendo guateros, compresas frías, preparando comida. Comprando lo que fuera para que las náuseas se fueran», indicó.
Además, le dedicó unas tiernas palabras al notero del matinal de Chilevisión. «Siempre estás. También te cansas, también lo has dado todo y todos los días me convenzo más y más de que escogí al mejor papá para mi hijo. Te amo para siempre. Y vamos que podemos con lo que viene desde mañana. Un gran gracias para ti, mi amor», mencionó.
Y después de que nació el bebé, Francisco Sanfurgo compartió una tierna publicación en su cuenta de Instagram.
Las palabras de Francisco Sanfurgo por el nacimiento de su bebé
El comunicador compartió una fotografía con el bebé en sus brazos, lo que acompañó de un bello mensaje.
«Desde hoy en adelante estarás seguro, mi Facu amado. Aunque frágil, eres fuerte y, cuando no, tus papás lo serán por ti. Bienvenido a este loco mundo. Te amo, hijo», indicó.
Posteriormente, el comunicador se llenó de mensajes de felicitaciones.
«Muchas felicidades! Me alegro que todo saliera muy bien. Un gran abrazo»; «Felicidades Pancho. Lo mejor para Facu y su vida»; «Un abrazo Pancho querido!!! Bienvenido Facu», fueron algunos de los comentarios que recibió.
